La liste des engagés au GP de l'Escaut

La liste des engagés au 106e GP de l'Escaut (1.HC), disputé ce mercredi 4 avril:

Katusha-Alpecin (Sui)

1. Marcel Kittel (All); 2. Jenthe Biermans; 3. Marco Haller (Aut); 4. Tony Martin (All); 5. Nils Politt (All); 6. Mads Würtz Schmidt (Dan); 7. Rick Zabel (All)

Bora-Hansgrohe (All)

11. Pascal Ackermann (All); 12. Erik Baska (Svq); 13. Michal Kolär (Pol); 14. Matteo Pelucchi (Ita); 15. Christoph Pfingsten (All); 16. Michael Schwarzmann (All); 17. Rüdiger Selig (All)

Quick-Step Floors (Bel)

21. Fabio Jakobsen (P-B); 22. Kasper Asgreen (Dan); 23. Alvaro José Hodeg (Col); 24. Iljo Keisse; 25. Davide Martinelli (Ita); 26. Michael Morkov (Dan); 27. Zdenek Stybar (Tch)

Lotto-Soudal (Bel)

31. Jens Debusschere; 32. Lars Ytting Bak (Dan); 33. Nikolas Maes; 34. Moreno Hofland (P-B); 35. Lawrence Naesen; 36. Marcel Sieberg (All); 37. Enzo Wouters

Dimension Data (AfS)

41. Edvald Boasson Hagen (Nor); 42. Johann Van Zyl (AfS); 43. Nicolas Dougall (AfS); 44. Ryan Gibbons (AfS); 45. Jay Robert Thomson (AfS); 46. Jaco Venter (AfS); 47. Julien Vermote

LottoNL-Jumbo (P-B)

51. Dylan Groenewegen (P-B); 52. Timo Roosen (P-B); 53. Bram Tankink (P-B); 54. Amund Grondahl Jansen (Nor); 55. Jos van Emden (P-B); 56. Robert Thomas Wagner (All); 57. Maarten Wynants

Team Sky (G-B)

61. Leonardo Basso (Ita); 62. Jonathan Dibben (G-B); 63. Owain Doull (G-B); 64. Christian Knees (All); 65. Christopher Lawless (G-B); 66. Ian Stannard (G-B); 67. Lukasz Wisniowski (Pol)

Team Sunweb (All)

71. Phil Bauhaus (All); 72. Soren Kragh Andersen (Dan); 73. Roy Curvers (P-B); 74. Lennard Hofstede (P-B); 75. Tom Stamsnijder (P-B); 76. Mike Teunissen (P-B); 77. Maximilian Walscheid (All)

Groupama-FDJ (Fra)

81. Arnaud Démare (Fra); 82. Davide Cimolai (Ita); 83. Antoine Duchesne (Can); 84. Jacopo Guarnieri (Ita); 85. Ignatas Konovalovas (Lit); 86. Olivier Le Gac (Fra); 87. Ramon Sinkeldam (P-B)

Astana (Kaz)

91. Riccardo Minali (Ita); 92. Laurens De Vreese; 93. Oscar Gatto (Ita); 94. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 95. Hugo Houle (Can); 96. Truls Korsaeth (Nor); 97. Ruslan Tleubayev (Kaz)

EF Education First-Drapac (USA)

101. Tom Van Asbroeck; 102. Matti Breschel (Dan); 103. Mitchell Docker (Aus); 104. Kim Magnusson (Suè); 105. Taylor Phinney (USA); 106. Tom Scully (N-Z)

Aqua Blue Sport (Ier)

111. Adam Blythe (G-B); 112. Shane Archbold (N-Z); 114. Conor Dunne (Ier); 115. Andrew Fenn (G-B); 116. Aaron Gate (N-Z); 117. Peter Koning (P-B)

Cofidis (Fra)

121. Michael Van Staeyen; 122. Dorian Godon (Fra); 124. Geoffrey Soupe (Fra); 125. Jimmy Turgis (Fra); 126. Bert Van Lerberghe; 127. Kenneth Vanbilsen

Fortuneo-Samsic (Fra)

131. Michael Carbel Svendgaard (Dan); 132. Franck Bonnamour (Fra); 133. Maxime Daniel (Fra); 134. Brice Feillu (Fra); 135. Sindre Lunke (Nor); 136. Florian Vachon (Fra); 137. Bram Welten (P-B)

Israel Cycling Academy (Isr)

141. Sondre Holst Enger (Nor); 142. Roy Goldstein (Isr); 143. Benjamin Perry (Can); 145. Hamish Schreurs (N-Z); 146. Tyler Williams (USA); 147. Aviv Yechezkel (Isr)

Roompot-Nederlandse Loterij (P-B)

151. Tim Ariesen (P-B); 153. Elmar Reinders (P-B); 154. Sjoerd van Ginneken (P-B); 155. Brian van Goethem (P-B); 156. Jan-Willem van Schip (P-B); 157. Coen Vermeltfoort (P-B)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)

161. Amaury Capiot; 162. Maxime Farazijn; 163. Milan Menten; 164. Edward Planckaert; 165. Jonas Rickaert; 166. Kenneth Van Rooy; 167. Jordi Warlop

Veranda's Willems-Crelan (Bel)

171. Sean De Bie; 172. Dries De Bondt; 173. Mathias De Witte; 174. Elias Van Breussegem; 175. Aidis Kruopis (Lit); 176. Arjen Livyns; 177. Zico Waeytens

Vital Concept (Fra)

181. Kris Boeckmans; 182. Corentin Ermenault (Fra); 183. Adrien Garel (Fra); 184. Steven Lammertink (P-B); 185. Jérémy Lecrocq (Fra); 186. Julien Morice (Fra); 187. Jonas Van Genechten

Wanty-Groupe Gobert (Bel)

191. Timothy Dupont; 192. Tom Devriendt; 193. Wesley Kreder (P-B); 194. Mark McNally (G-B); 195. Guillaume Van Keirsbulck; 196. Kevin Van Melsen; 197. Pieter Vanspeybrouck

WB-Aqua Protect-Veranclassic (Bel)

201. Kenny Dehaes; 202. Jimmy Duquennoy; 203. Ludovic Robeet; 204. Franklin Six; 205. Lukas Spengler (Sui); 206. Julien Stassen; 207. Maxime Vantomme

CCC (Pol)

211. Marko Kump (Slo); 212. Pawel Bernas (Pol); 213. Jan Tratnik (Slo); 214. Michal Paluta (Pol); 215. Jonas Koch (All); 216. Adrian Kurek (Pol); 217. Lukasz Owsian (Pol)

United Healthcare (USA)

221. Carlos Alzate Escobar (Col); 222. Alexander Cataford (Can); 223. Daniel Eaton (USA); 224. Adrian Hegyvary (USA); 225. Eric Marcotte (USA); 226. Travis McCabe (USA); 227. Tanner Putt (USA)