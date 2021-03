La liste des engagées pour Gand - Wevelgem dames : D'hoore et Kopecky au départ

Liste des engagées au départ de Gand-Wevelgem féminin (WorldTour) dimanche à Ypres:

Team SD Worx:

1. Jolien D'hoore, 2. Elena Cecchini (Ita); 3. Roxane Fournier (Fra); 4. Christine Majerus (Lux); 5. Amy Pieters (P-B); 6. Lonneke Uneken (P-B)

LIV Racing:

11. Lotte Kopecky; 12. Evy Kuijpers (P-B); 13. Alison Jackson (Can); 14. Sofia Bertizzolo (Ita); 15. Jeanne Korevaar (P-B); 16. Soraya Paladin (Ita)

Alé BTC Ljubljana:

21. Marta Bastianelli (Ita); 22. Eugenia Bujak (Slo); 23. Sophie Wright (G-B); 24. Marlen Reusser (Sui); 25. Anna Trevisi (Ita); 26. Tatiana Guderzo (Ita)

Canyon/SRAM:

31. Alena Amialiusik (Blr); 32. Tiffany Cromwell (Aus); 33. Hannah Barnes (G-B); 34. Elise Chabbey (Sui); 35. Lisa Klein (All); 36. Katarzyna Niewiadoma (Pol)

FDJ Nouvelle-Aquitaine:

41. Stine Borgli (Nor); 42. Marta Cavalli (Ita); 43. Eugénie Duval (Fra); 44. Emilia Fahlin (Suè); 45. Maëlle Grossetete (Fra); 46. Cecilie Uttrup Ludwig (Dan)

Movistar:

51. Emma Cecilie Jörgensen (Dan); 52. Jelena Eric (Ser); 53. Alicia Gonzalez (Esp); 54. Barbara Guarischi (Ita); 55. Gloria Rodriguez, 56. Aude Biannic

Team BikeExchange:

61. Jessica Allen (Aus), 62. Grace Brown (Aus); 63. Teniel Campbell (TTo); 64. Jessica Roberts (G-B); 65. Sarah Roy (Aus)

Team DSM:

71. Lorena Wiebes (P-B); 72. Leah Kirchmann (Can); 73. Franziska Koch (All); 74. Liane Lippert (All); 75. Floortje Mackaij (P-B); 76. Susanne Andersen (Nor)

Trek-Segafredo:

81. Elisa Longo Borghini (Ita); 82. Amalie Dideriksen (Dan); 83. Elizabeth Deignan (G-B); 84. Ellen van Dijk (P-B); 85. Ruth Winder (USA)

Bingoal Casino-Chevalmeire:

91. Nathalie Bex; 92. Demi de Jong (P-B); 93. Thalita de Jong (P-B); 94. Lenny Druyts; 95. Claudia Jongerius (P-B); 96. Rossella Ratto (Ita)

Ceratizit-WNT:

101. Kirsten Wild (P-B); 102. Maria Confalonieri (Ita); 103. Marta Lach (Pol); 104. Julie Leth (Dan); 105. Sarah Rijkes (Aut); 106. Lisa Brennauer (All)

Plantur-Pura:

111. Ceylin del Carmen Alvarado (P-B); 112. Manon Bakker (P-B); 113. Sanne Cant; 114. Yara Kastelijn (P-B); 115. Laura Süssemilch (All); 116. Inge van der Heijden (P-B)

Doltcini-Van Eyck:

121. Victoire Berteau (Fra); 122. Fien Van Eynde; 123. Christina Schweinberger (Aut); 124. Kathrin Schweinberger (Aut); 125. Nicole Steigenga (P-B); 126. Bryony van Velzen (P-B)

Dorps-Le Col:

131. Danielle Christmas (G-B); 132. Maria Martins (Por); 133. Emilie Moberg (Nor); 134. Sara Penton (Suè); 135. Maria van 't Geloof (P-B); 136. Maike van der Duin (P-B)

Team Coop-Hitec:

141. Caroline Andersson (Suè); 142. Ingvild Gäskjenn (Nor); 143. Martine Gjös (Nor); 144. Mieke Kröger (All); 145. Ann Helen Olsen (Nor); 146. Amalie Lutro (Nor)

Jumbo-Visma:

151. Marianne Vos (P-B); 152. Romy Kasper (All); 153. Riejanne Markus (P-B); 154. Karlijn Swinkels (P-B); 155. Nancy van der Burg (P-B); 156. Anna Henderson (G-B)

Lotto Soudal Ladies:

161. Danique Braam (P-B); 162. Alana Castrique; 163. Hanna Nilsson (Suè); 164. Abby-Mae Parkinson (G-B); 165. Anna Plichta (Pol); 166. Jesse Vandenbulcke

Multum Accountants:

171. Anna Badegruber (Aut); 172. Lara Defour; 173. Fien Delbaere; 174. Ann-Sophie Duyck; 175. Céline van Houtum (P-B); 176. Kylie Watterreus

NXTG:

181. Rozemarijn Ammerlaan (P-B); 182. Julia Borgström (Suè); 183. Shari Bossuyt; 184. Catalina Soto Campos (Chi); 185. Cathalijne Hoolwerf (P-B); 186. Britt Knaven

Parkhotel Valkenburg:

191. Mischa Bredewold (P-B); 192. Nina Buijsman (P-B); 193. Femke Gerritse (P-B); 194. Lieke Nooijen (P-B); 195. Marit Raaijmakers (P-B); 196. Amber van der Hulst (P-B)

Rupelcleaning:

201. Svenja Betz (All); 202. Antonia Gröndahl (Fin); 203. Isabelle Beckers; 204. Mia Griffin (Ier); 205. Alice Sharpe (Ier); 206. Sara Van De Vel

Tibco-Silicon Valley:

211. Eva Buurman (P-B); 212. Sarah Gigante (Aus); 213. Tanja Erath (All); 214. Kristen Faulkner (USA); 215. Nina Kessler (P-B); 216. Lauren Stephens (USA)

Valcar-Travel Service:

221. Elisa Balsamo (Ita); 222. Chiara Consonni (Ita); 223. Vittoria Guazzini (Ita); 224. Silvia Persico (Ita); 225. Elenora Gasperrini (Ita); 226. Ilaria Sanguineti (Ita)

AR Monex:

231. Mariia Novolodskaia (Rus); 232. Katia Ragusa (Ita); 233. Lizbeth Salazar (Mex); 234. Arlenis Sierra Canadilla (Cub); 235. Maria Sperotto (Ita); 236. Jade Teolis (Fra).