La Hamburg Cyclassics annulée à son tour

La pandémie de coronavirus continue de provoquer l'annulation de grands événements sportifs. La ville allemande de Hambourg a décidé que cinq grandes compétitions programmées à l'automne n'auront pas lieu. La course cycliste du WorldTour, la Hamburg Cyclassics qui devait fêter sa 25e édition qui a été reprogrammée le 3 octobre figure dans cette liste.

Cette classique WorldTour, calibrée pour les sprinters, avait été remportée ces trois dernières années par l'Italien Elia Viviani.

Auparavant, le triathlon (World Series et sprint le 5 septembre et l'Ironman le 6 septembre), le jumping international (prévu du 20 au 24 mai et reporté en septembre), le marathon (13 septembre) auront connu un sort identique à Hambourg.

Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits jusqu'au 31 octobre en Allemagne, à moins qu'il ne soit possible de retrouver la trace de chacun en cas d'infections au Covid-19, et dans le respect de la distance physique.

"Les règles d'hygiène et le traçage n'auraient pas pu être garantis lors d'événements réunissant plusieurs milliers de spectateurs. Nous avons donc pas le choix", a justifié Andi Grote, élu au conseil de la ville de Hambourg.