La formation Alpecin-Fenix de Mathieu van der Poel invitée sur l'E3 - © KOEN VAN WEEL - AFP

Grand Prix E3 2019 : Victoire de Zdenek Stybar - Grand Prix E3 Harelbeke - 29/03/2019 Zdenek Stybar a apporté un nouveau succès à Deceuninck-Quick Step en ce début d'année 2019. Le Tchèque a remporté le GP de l'E3. Il s'est montré le plus rapide d'un petit groupe de "costauds" dans les rues de Harelbeke. Sur la ligne, Stybar a devancé dans l'ordre Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Greg Van Avermaet (CCC Team) et Alberto Bettiol (Education First). Golden Greg a lancé son sprint de loin avant de coincer un peu dans les derniers mètres. Cette force qui a manqué au champion olympique de Rio, Stybar l'avait encore dans les jambes. L'ancien champion du monde de cyclocross a pu s'économiser en restant dans les roues au cours de la poursuite derrière son équipier Bob Jungels.