La Flèche Wallonne pour les nuls: la course cycliste est un roman

Mythique, exceptionnelle, hors-norme, monumentale : les commentateurs sportifs ne manquent jamais de superlatifs pour décrire cette course, qui avec l’Amstel Gold Race, juste avant, et Liège-Bastogne-Liège, juste, après forme un trio magique, ce qu’on appelle les classiques ardennaises. Une classique c’est une course d’un jour, par opposition aux courses en étape, on franchit la ligne d’arrivée en premier on a gagné, c’est assez simple, voici déjà une chose que tout le monde peut comprendre. Si elle est mythique cette course ce n’est pas tellement pour son histoire, même si elle a été lancée en 1936 par le journal les Sports, supprimée une seule fois, en 1940, pour cause d’invasion allemande. Au départ elle traverse la Wallonie d’ouest en est, en partant de Tournai et en passant par Mons, Charleroi, Namur avant d’arriver à Huy. Le parcours d’aujourd’hui, avec son départ de Seraing n’a plus rien à voir. Non si elle mythique c’est pour l’engouement populaire qu’elle provoque, la difficulté de son arrivée pentue, ce fameux mur de Huy, dont on va reparler, et surtout son palmarès. Fausto Coppi , Raymond Poulidor , Joop Zoetemelk , Bernard Hinault , Francesco Moser , Laurent Jalabert , Laurent Fignon , Moreno Argentin : tous ces grands champions ont remporté la flèche Wallonne. Côté belge Eddy Merckx , 3 fois, mais aussi Pino Cerami , Claudy Criquielion ou le petit dernier Philippe Gilbert en 2011.

Ce fameux Mur de Huy, les coureurs y passent 3 fois

C’est une course de 200 km mais la différence se fait dans cette montée qui fait 1300 mètres. Au sommet du mur de Huy on est à 204 mètres d’altitude, une plaisanterie pour des gaillards qui avalent le Tourmalet, l’Izoard ou l’Alpe d’Huez au petit déjeuner. Le vrai nom du mur de Huy c’est le chemin des chapelles, il y en a 6, et pourtant c’est un calvaire. La déclivité moyenne est de 9% , elle grimpe à 22% dans certaines portions, 26% pour le virage le plus difficile. Et c’est donc sur ce petit kilomètre interminable qu’on va voir de grands champions, presque à l’arrêt, la bouche ouverte, le souffle bloqué, les jambes raides. C’est à ce moment-là que le coureur cycliste, qui pourrait passer pour le benêt de service, lui qui se sacrifie toute l’année pour un sport salit par le dopage et où il gagne ce qui ne serait même pas un pourboire pour un footballeur de la ligue des champions, va accéder au rang de surhomme, quand dans un effort grimaçant il va être capable de propulser sa machine un peu plus haut un plus vite que le voisin. Dans le mur de Huy on s’affronte à coup de mollet, à coup de rein, la pente est si raide qu’on doit faire danser sa monture de droite à gauche. C’est du tango et de la corrida tout à la fois. La flèche wallonne c’est celle qu’on plante dans la cuisse de son adversaire par une accélération au bon moment. Et tout le monde n’y arrive pas. On peut se casser la tête contre ce fameux mur. On peut aussi y laisser son cœur ou ses mollets.

Pourquoi faut-il courir en équipe si c’est avant tout un exploit individuel ?

Question valable pour toutes les courses cyclistes. La réponse relève d’abord de l’aérodynamique. Rouler derrière un équipier, surtout en plaine, c’est profiter d’un effet d’aspiration et faire moins d’efforts que lui. La suite relève de la stratégie. Pour gagner une course il ne faut personne devant vous, c’est une lapalissade. Essayer de semer le peloton c’est un effort. Essayer de rejoindre celui qui essaye de semer le peloton c’est aussi un effort. La suite est une question de stratégie collective. L’accélération qui se produit devant vous est-elle une véritable attaque ou un leurre uniquement destiné à me fatiguer ? L’équipier qui fait l’effort le fait-il pour son leader ou a-t-il la prétention de gagner lui-même ? Ai-je intérêt à l’accompagner ou dois-je laisser quelqu’un d’autre faire l’effort à ma place ? Toutes ces questions tactiques conjuguées à la météo, aux incidents imprévus rendent la course incertaine. Il y a un infini de possibilité dans une course cycliste qui donnent au coureur un statut de héros d’une tragédie grecque, cherchant à accomplir son destin quand tous ses voisins cherchent à le contrarier. Et pour tous ceux qui pensent que je déraille, que j’ai trempé ma plume dans l’EPO, subit une transfusion sanguine au petit déjeuner, un seul message. Relisez les articles d’Albert Londres sur le Tour de France et vous comprendrez qu’ une course cycliste ce n’est pas du sport. C’est une épopée romanesque.