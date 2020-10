La Flèche Brabançonne : Julian Alaphilippe gagne… et lève encore les bras trop vite

Julian Alaphilippe s’est imposé sur la Flèche Brabançonne. Le champion du monde a battu Mathieu van der Poel et Benoit Cosnefroy au sprint… en se faisant une fois de plus très peur.

Dans une course indécise où les favoris se sont découverts assez tôt, le duo Alaphilippe-van der Poel a animé un final spectaculaire. Les deux hommes se sont d’abord retrouvés en tête aux 30 kilomètres. Le champion du monde en titre et le vainqueur de l’édition précédente ont d’abord tenté de résister au peloton. Un groupe de coureurs composé de Colbrelli et Cosnefroy a cependant réussi à faire le bond pour rejoindre les deux favoris du jour. A 11km de l’arrivée, van der Poel, Alaphilippe et Cosnefroy, décidément les plus forts, parviennent à distancer les autres concurrents. Ils creusent leur écart avec les poursuivants pour s’offrir un final à trois.

Dans la dernière ascension du Schavei, van der Poel a imposé un rythme trop important : la décision s’est donc faite au sprint. A ce jeu, Alaphilippe termine en tête et lève une fois de plus les bras un peu trop tôt, se faisant une frayeur dont il se serait bien passé quelques jours après l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Van der Poel était à un souffle de lui ravir la première place, même si la photo finish était sans équivoque sur l’identité du vainqueur. "Je n’ai pas réalisé un bon sprint", a commenté Mathieu van der Poel, qui a été surpris par l’entente entre les deux Français dans le final. Dries Devenyns termine meilleur belge en 10e position.