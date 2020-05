La Famenne Ardennes Classic annulée

L’information était dans l’air depuis la publication du nouveau calendrier World Tour. Elle a été confirmée ce mardi : il n’y aura pas de 4e édition de la Famenne Ardenne Classic en 2020. Les organisateurs de la seule course cycliste pro qui se déroule exclusivement en province de Luxembourg ont décidé de la reporter à l’an prochain.

Prévue de longue date le dimanche 4 octobre, la course cycliste organisée par le CC Chevigny autour de Marche-en-Famenne devait trouver une solution à la concurrence que lui imposait Liège-Bastogne-Liège, puisque la Doyenne a été reprogrammée le même jour. " Nous attendions la réorganisation du calendrier au niveau national ", précise Vincent Delvosal, le coordinateur de l’organisation de la Famenne Ardenne Classic. " On a reçu une proposition de la fédération mais c’est très difficile de trouver une date qui convient à tout le monde, autant du point de vue sportif que médiatique, en raison du programme de fin de saison surchargé. C’est la raison principale qui nous a poussés à annuler la course ".

La date de remplacement envisagée – le dimanche 6 septembre- tombait entre autres en plein Tour de France. Les organisateurs ont par ailleurs décidé de jouer la prudence, vu les incertitudes qui planent encore sur l’organisation des manifestations de grande envergure.

" L’annulation fait mal mais je pense qu’il vaut mieux prendre cette décision maintenant. Cela nous paraît plus raisonnable, vu les incertitudes qui règnent sur l’ensemble des manifestations sportives. Nous ne savons pas si les courses pourront réellement avoir lieu au niveau sanitaire, logistique et organisationnel. Dans quelle condition pourrons-nous mettre sur pied notre course ? Si c’est sans spectateurs et espace VIP, l’âme même de la course n’est plus là. D’un point de vue sanitaire et financier, ça nous paraît donc plus sage d’annuler maintenant plutôt qu’en dernière minute ".