La Doyenne et le Ronde pendant le Giro, l'UCI dévoile son nouveau calendrier

Amateurs de vélo à vos agendas, l'Union Cycliste Internationale a dévoilé la nouvelle formule du calendrier World Tour pour 2020. Dans les grandes lignes, cela correspond à ce que nous vous annoncions en exclusivité le 22 avril dernier.



La saison débutera sur les routes blanches de Toscane en août et se clôturera en novembre avec les dernières étapes d'une Vuelta, légèrement raccourcie.

Comme attendu, ce calendrier est dense et forcera les coureurs à faire des choix. Il sera par exemple impossible pour les spécialistes des Classiques de s'aligner sur le Giro. Il paraît également compliqué de viser la victoire sur le Tour de France et le titre mondial. Une semaine sépare l'arrivée à Paris de la course en ligne à Martigny.

L'ordre traditionnel des courses du printemps est lui aussi totalement bouleversé puisque les Wallonnes auront lieu avant les Flamandes et les Trois jours de La Panne après le Tour des Flandres.

Le calendrier cycliste 2020 :