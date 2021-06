La double victoire de Padun au Dauphiné fait jaser, une suspicion perpétuelle qui irrite Saugrain

En s’imposant d’une main de maître, d’abord à la Plagne puis au sommet des Gets , Mark Padun a signé une double-victoire retentissante lors du dernier week-end du Dauphiné. Un récital personnel que même le plus féru des observateurs aurait eu du mal à pronostiquer.

Et le plus intrigant dans cette histoire, c’est que l’Ukrainien a levé les bras deux fois… au terme de deux étapes aux scénarios radicalement différents. Sur les pentes de la Plagne, il s’était détaché en compagnie de Sepp Kuss à 8 kilomètres de l’arrivée. Après avoir (facilement) lâché l’Américain, il avait résisté au retour fulgurant de la meute de favoris, pour s’imposer.

A 24 ans, Padun était, certes, un grimpeur respecté du peloton. Il avait, par exemple, remporté une étape périlleuse du Tre Cime di Lavaredo devant Dayer Quintana ou Ben Hermans et fini devant des Bennett, O’Connor et Pinot au Tour des Alpes. Mais de là à le voir mater les principaux favoris sur le Dauphiné, il y avait un pas que peu auraient osé franchir.

À chaud, le coup d’éclat de Padun a logiquement intrigué. Nos consultants, Gérard Bulens et Cyril Saugrain, ont été les premiers à s’émerveiller devant le panache du coureur de Bahrain-Victorious. Si Bulens avançait qu’on allait "continuer à entendre parler de Padun", Saugrain, lui, estimait que l’Ukrainien "avait tout d’un futur grand grimpeur".

Avec le recul d’une nuit écoulée, les langues commencent à se délier : comment cet honnête grimpeur est-il subitement parvenu à se transcender à ce point pour faire la malle à tous les cadors du peloton deux fois d’affilée, alors qu’il était complètement à la rue la veille (il avait fini 43e) ?

Mis face au fait accompli, la formation Bahrain-Victorious et le coureur en personne ont réagi. Pour justifier ses prestations exceptionnelles, Padun a expliqué avoir perdu plus de 4 kilos lors d’un stage. Des explications qui ne convainquent pas vraiment le reste du peloton.

Dans un papier publié dimanche après l’étape, le journal français Le Parisien se fait le relais d’un certain scepticisme émanant du peloton. Sous couvert d’anonymat, plusieurs directeurs sportifs grincent des dents et estiment que c’est "une honte absolue" ou que "ça rappelle les sales années 2000."

Recontacté par nos soins ce lundi matin, notre consultant Cyril Saugrain reste, lui, sur ses positions et fustige ce scepticisme. Pourquoi questionner ce doublé de Padun ? "Je suis ses résultats depuis longtemps, c’est un coureur qui a fait 5e du Baby Giro, ce n’est donc vraiment pas n’importe qui. Depuis qu’il est junior, il fait partie des 10-15 meilleurs mondiaux de sa génération. Et tu n’éclos pas tout de suite dans une carrière. Chaque coureur a son moment où il va éclore. Pourquoi ce ne serait pas le moment de Padun ?

Donc moi, je reste admiratif des performances, tant qu’on ne prouve pas le contraire. Il faut arrêter d’être suspicieux du moindre truc. Si à chaque fois qu’un coureur fait une performance, on doit la remettre en question, arrêtons de faire du sport. Est-ce qu’on a remis en cause les grosses prestations des coureurs français ? Non, jamais. Quand un coureur français fait des grosses perfs' c’est normal, le cyclisme va bien. Dès que c’est un étranger, tous les directeurs sportifs français critiquent les prestations anonymement. Cela me fatigue…" explique Saugrain.

Et qu’en est-il de cette perte de poids express ? Peut-elle légitimer de telles performances ? "Padun était un coureur qui avait régulièrement des problèmes de poids dans sa jeune carrière, du moins il avait encore des possibilités de s’affûter. Ce qui, semble-t-il, a été le cas. Mais si ce mec faisait déjà des résultats en ayant 3 ou 4 kilos de trop, le jour où il les perd, c’est normal que ça marche mieux. Est-ce qu’il gagnera le Tour de France demain ? Je n’ai jamais dit ça. Mais ses performances ne me surprennent pas" conclut Saugrain.

Alors vrai questionnement de certaines formations face à la légitimité de tels exploits en haute-montagne ou une certaine amertume face aux prestations trois étoiles d’une équipe de Bahrain subitement en pleine bourre ? Probablement un peu des deux. Toujours est-il que la formation accumule effectivement les victoires de prestige ces derniers mois. Sur le devant de l’affiche toute la semaine, la formation a glané 3 victoires d’étapes (2 pour Padun, 1 pour Colbrelli), un Top 10 au général (Haig 8e) et un maillot vert (Colbrelli) sur le Dauphiné. Plus globalement, l’équipe Victorious porte bien son nom depuis quelques semaines puisqu’elle vient d’arracher sept succès en moins d’un mois.