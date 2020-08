La descente de Sormano, dangereuse et source de malchance pour les Belges

La chute très impressionnante de Laurens De Plus - Tour de Lombardie - 07/10/2017 Laurens De Plus est tombé de manière très impressionnante dans la descente de la Colma di Sormano lors de la 111e édition du Tour de Lombardie. Le coureur Quick Step, en contre derrière le Français Mickael Chérel (Ag2r-La Mondiale), a été surpris par un virage à droite. Il a bloqué sa roue arrière et n'a pu éviter la chute. Dans son élan, il est passé au-dessus du rail de sécurité et a atterri plusieurs mètres en contre-bas. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux de l'accident pour le prendre en charge. Dans le direct, on a aperçu un coureur Quick-Step debout, malheureusement, il ne s'agissait pas de De Plus. C'était Dries Devenyns qui s'est arrêté pour prendre des nouvelles de son équipier. Les images faisaient froid dans le dos. Après de longues minutes, les premières informations sur l'état de santé du jeune coureur belge ont filtré et elles sont rassurantes.