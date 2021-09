La dernière étape pour Mohoric, le Général pour Colbrelli, Bahrain-Victorious annexe le Tour du Benelux

Matej Mohoric s’est imposé dans la 7e et dernière étape du Tour du Benelux dont l’arrivée était jugée dans les rues de Grammont. Sonny Colbrelli, vainqueur ce samedi, a remporté le classement final. L’étape et le Général : carton plein pour la formation Barhain Victorious.



Le Slovène, vainqueur de deux étapes sur le Tour, s’est porté à l’avant de la course à une cinquantaine de kilomètres de la ligne. Il s’est glissé dans un groupe de contre avec Victor Campenaerts ou Kasper Asgreen. Ils sont revenus l’échappée où figurait notamment Philippe Gilbert.



Campenaerts, très actif ce dimanche, Asgreen, McNulty et Mohoric ont utilisé les pavés du Mur de Grammont pour s’isoler en tête. Le quatuor s’est mué en trio quand McNulty a craqué. A l’entame du dernier tour et sous l’impulsion des Lotto-Soudal les trois hommes ont été repris mais pas pour longtemps. A peine revu, Mohoric a retenté sa chance et cet effort a fait mal à tout le monde. A force d’insister et d’appuyer fort sur les pédales, il s’est détaché. Maillot de leader sur les épaules, mais équipier de Mohoric, Sonny Colbrelli doit se partager entre ses ambitions personnelles et les ambitions collectives.



Habitué au raid solitaire, Mohoric tient ce qu’il reste du peloton en respect. Il tutoie le coup double, mais ne parvient pas à le mener au bout. Les deux coureurs de Bahrain-Victorious se partagent donc les prix : l’étape pour le Slovène, le Général pour l’Italien.



L’ancien champion du monde junior collecte son quatrième bouquet de la saison et confirme sa forme étincelante cet été. Il a également fini 2e Tour de Pologne et 2e à San Sebastian. Le sprinter italien remporte, lui, la deuxième course par étapes de sa carrière après son succès dans le Tour du Limousin en 2015.