La dernière étape pour Gaviria en Californie, le Colombien Bernal vainqueur final

Le Colombien Egan Bernal (Sky) a remporté le Tour de Californie cyclite (WorldTour) samedi à Sacramento à l'issue de la 7e et dernière étape, enlevée par son compatriote Fernando Gaviria qui s'est offert sa troisième victoire d'étape de la semaine, la 7e de la saison et le 33e bouquet des Quick-Step Floors cette année.

Bernal a signé à 21 ans le succès le plus important de sa carrière grâce à ses victoires, lundi et vendredi, dans les deux étapes de montagne de la course par étapes la plus importante du calendrier américain.

Le grimpeur de Bogota, 2e du Tour de Romandie, a devancé au classement général l'Américain Tejay van Garderen (BMC), de 1:25, et un autre Colombien Daniel Martinez (Education First-Drapac) de 2:14. Premier Belge, Laurens De Plus (Quick-Step Floors) termine 8e à 3:50.

La dernière étape, longue de 143 km, est revenue à Gaviria qui a résisté au retour de l'Allemand Max Walscheid (Sunweb) pour confirmer sa domination sur les arrivées en sprint, après ses succès dans les 1e et 5e étapes.

Le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) a dû se contenter de la 4e place derrière l'Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott).

Pour la première fois depuis 2010, le triple champion du monde en titre, vainqueur du dernier Paris-Roubaix, repart de Californie sans une seule victoire d'étape dans une épreuve où il en compte seize, un record.