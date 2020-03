La décision finale d'organiser ou non le Tour des Flandres devrait être prise lundi

La probabilité qu'il n'y ait pas de grande messe de cyclisme en Flandre, le Tour des Flandres, le dimanche 5 avril est particulièrement élevée. Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 s'étendent jusqu'au 3 avril. Le "Ronde" est programmé le 5 avril, deux jours plus tard. Il n'y aura donc qu'une journée pour organiser un tel événement. Le ministre flamand des sports, Ben Weyts, pense qu'il sera impossible de laisser le Tour des Flandres se dérouler. Les organisateurs partagent cette opinion et cherchent une nouvelle date, mais cela semble très peu probable vu l'encombrement du calendrier cycliste.

"La décision d'organiser ou non le Tour des Flandres ne dépend pas vraiment de nous", a expliqué Tomas Van Den Spiegel, le CEO de Flanders Classics. "Cette compétence appartient au gouvernement. Le ministre Weyts l'a annoncé plus tôt. C'est tout ce que je peux dire. Peut-être qu'après le week-end, une décision finale sera prise. Il y a des choses plus importantes maintenant que la course. Attendre et voir, telle est la devise".

Le Tour des Flandres peut-il alors changer de date et avoir lieu plus tard dans la saison ? "Je ne pense pas que ce soit réaliste", a répondu Van Den Spiegel. "Le calendrier est plein comme un oeuf. Nous attendons d'abord une décision finale, mais j'ai bien peur que nous ne fassions pas le Tour des Flandres cette année. Les mesures seront en vigueur jusqu'au vendredi 3 avril, deux jours plus tard notre 104e édition est à l'ordre du jour. Je pense qu'une annulation est inévitable de ce point de vue, mais encore une fois : ce n'est pas à nous de décider".