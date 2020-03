La décision d'annuler le Grand Prix E3 a été "difficile à prendre"

La 63e édition de l'épreuve cycliste E3 Harelbeke (WorldTour) n'aura pas lieu le 27 mars après la décision du gouvernement flamand d'annuler tous les événements publics en Flandre en raison de la propagation du coronavirus. "Cette décision a été difficile à prendre", déclarent les organisateurs.

"Naturellement, nous avions tenu compte de ce scénario. C'est un peu comme quand vous jouez au Lotto. Vous avez la chance de gagner ou de ne rien avoir. Nous avions espéré que nous pourrions tout de même organiser la course, même sans nos VIP's. Même si ce sont eux qui soutiennent la course financièrement", a expliqué l'organisateur Jacques Coussens.

Cette remise aura évidemment une conséquence financière. "Nous devons d'abord faire l'inventaire et voir quels sont les coûts. Nous ne pouvions pas nous assurer contre cela. Personne n'avait vu venir cela. Nous nous posons plein de questions. Demander une autre date? Je ne saurais pas vous le dire. C'est notre hobby d'organiser et puis une telle chose arrive. Mais je reste persuadé que la santé est prioritaire. Je ne veux pas avoir sur la conscience que quelqu'un tombe malade parce qu'il est venu voir notre course. Cela fait de la peine. Nous verrons comment nous allons gérer cela. Chaque jour la situation a empiré, mais c'est dur pour moi", a conclu Jacques Coussens.