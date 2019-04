La cycliste néerlandaise Denise Betsema contrôlée positive aux stéroïdes anabolisants

La Néerlandaise Denise Betsema (Marlux-Bingoal) a été contrôlée positive aux stéroïdes anabolisants lors de la manche de Coupe du Monde de cyclocross de Hoogerheide, aux Pays-Bas, le 27 janvier dernier, a annoncé l'UCI, l'Union cycliste internationale ce vendredi.

Denise Betsema, 26 ans, n'avait encore jamais remporté de course chez les élites avant cette saison où elle a décroché 15 victoires.

"Le contrôle a été planifié et diligenté par la Fondation Antidopage du Cyclisme (CADF), l'entité indépendante mandatée par l'UCI chargée de définir et mettre en œuvre la stratégie antidopage dans le cyclisme. La coureuse a le droit de demander l'analyse de l'échantillon B et d'y assister. Conformément au Règlement Antidopage de l'UCI, la coureuse a été suspendu provisoirement, et ce jusqu'à la résolution du cas. L'UCI ne fera pas d'autres commentaires à ce stade de la procédure."

Son équipe, Marlux-Bingoal l'a suspendue provisoirement, la plaçant dans la case des "non-actives".

"Je suis déçue, parce que je suis totalement innocente. Je vais me battre et je vais demander une contre-expertise", a déclaré Denise Betsema.

Si la fédération néerlandaise de cyclisme attend les prochaines étapes de la procédure, son équipe Marlux-Bingoal confirme que sa protégée nie avoir eu recours au dopage. "D'après les contacts entre le management et la coureuse, Denise Betsema nie les faits qui lui sont reprochés, peut-on lire sur le communiqué de la formation. Dans l'attente des résultats de l'analyse de l'échantillon B et de la suite de la procédure de l'UCI, le management a décidé de placer Denise Betsema comme non-active."

Denise Betsema a notamment remporté cette année la manche de Coupe du Monde de Coxyde, l'épreuve du Superprestige de Middelkerke et celle d'Anvers comptant pour le Trophée AP Assurances. La Néerlandaise, qui a prolongé son contrat chez Marlux-Bingoal jusqu'en 2023, avait aussi pris la quatrième place des Mondiaux à Bogense au Danemark, début février.