"La course va s'ouvrir plus tôt", pense Greg Van Avermaet

Absent de la Flèche Wallonne mercredi, Greg Van Avermaet disputera dimanche la 105e édition de Liège-Bastogne-Liège en leader de la formation CCC. Le champion olympique estime que le changement de parcours va provoque une ouverture plus rapide de la course.

"Je suis contente d'être au départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche", a indiqué Greg Van Avermaet samedi à Liège. "Je suis prêt à livrer une bonne course dimanche, en espérant que les conditions météo seront acceptables."

Commentant le changement de parcours et l'arrivée à plat au Boulevard d'Avroy à Liège, Greg Van Avermaet a estimé que le nouveau tracé va ouvrir la course plus tôt. "Le milieu du parcours est très dur. Idem pour la finale avec l'enchaînement des côtes et la Roche-aux-Faucons en dernier lieu, avant de plonger sur Liège pendant une dizaine de kilomètres. Je pense donc que les débats vont s'ouvrir plus tôt, contrairement aux éditions précédentes où on vivait souvent une course d'attente. Cette fois, les options sont plus nombreuses sur le parcours. Alaphilippe et Fuglsang sont les favoris mais il y a aussi d'autres coureurs comme l'Allemand Schachmann, qu'on a vu mercredi avec sa 5e place à la Flèche Wallonne. Il faut aussi tenir compte de Valverde sur ce type de parcours. Dans tous ceux-là, je me situerais plutôt comme un bon outsider."