La course Halle-Ingooigem, prévue le 16 juin, d'ores et déjà annulée

La 73ème édition de Halle-Ingooigem (1.1) prévue le 16 juin prochain n'aura pas lieu, ont annoncé les organisateurs qui ne veulent pas organiser la course sans spectateur et sans VIP. L'épreuve avait également été annulée en 2020.

"Nous sommes une course qui s'appuie sur ses événements VIP et son caractère populaire. Nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir accueillir nos 1.500 VIP et 1.000 autres invités dans les meilleures conditions le 16 juin. C'est pour cette raison que nous préférons annuler la course", a déclaré Eric Demets, l'organisateur de la course.

Dries De Bondt est toujours le tenant du titre de l'épreuve après sa victoire le 26 juin 2019 devant le Néerlandais Piotr Havik et Philippe Gilbert.