La course dames des Mondiaux de cyclocross : triplé néerlandais, Brand championne du monde, Sanne Cant 8e

Dominatrices et sans partage cette saison, les Néerlandaises l’ont encore été ce samedi après-midi à Ostende. Avec un triplé hollandais sur le podium, c’est finalement Lucinda Brand qui a levé les bras à la fin. La cycliste a dominé de bout en bout la course. Elle a devancé ses compatriotes Annemarie Worst et Denise Betsema pour un podium 100% néerlandais et succède à Ceylin Alvarado , sixième samedi. Sanne Cant est huitième et meilleure Belge.

Dans un décor somptueux à Ostende, la course dames de Mondiaux de cyclocross et c’est finalement Lucinda Brand qui devient pour la première fois championne du monde. Sanne Cant, qui a chuté peu après le départ, termine 8e.

Sane Cant et Alvarado ont chuté dès le début

Dès les premiers mètres, Sanne Cant, triple championne du monde entre 2017 et 2019, et Ceylin Alvarado, championne du monde en titre, chutaient dans un virage et étaient rapidement distancées par la Néerlandaise Denise Betsema.

Dans le troisième tour, Lucinda Brand rejoignait Betsema en tête tandis que Annemarie Worst suivait quelques mètres derrière. La vice-championne du monde en titre revenait finalement sur ses deux compatriotes au milieu du quatrième tour.

Dans le dernier tour, Brand et Worst distançaient Betsema sur la partie sablonneuse du parcours. Dans les labourés, Worst glissait dans un virage et Brand s’envolait vers son premier titre mondial avec 8 secondes d’avance sur Worst et 19 secondes sur Betsema.

L’Américaine Clara Honsinger (+ 0 : 52) et la Néerlandaise Yara Kastelijn (+1.04) complètent le top 5. Ceylin Alvardo termine sixième à 1 : 12 de Brand. Sanne Cant se classe huitième et première Belge à 1 : 43.

►►► À lire aussi : Mondiaux de cyclocross : du sable et un pont redoutable pour départager van Aert et van der Poel"