La Course by le Tour : Qui peut battre Anna Van der Breggen à Landerneau ?

La Course by le Tour va vivre sa 8e édition ce samedi entre Brest et Landerneau. 107 kilomètres, 1800 m de dénivelé et quatre ascensions de la côte de la Fosse aux Loups désigneront la gagnante. Le profil du jour, la forme du moment et la force collective de SD Worx pointent tous dans la même direction : celle d’ Anna Van der Breggen . Initialement, la "Course" devait se dérouler dimanche et se terminer au sommet de Mûr de Bretagne. Le second tour des élections des élections départementales et régionales en a décidé autrement. "Afin de perturber le moins possible l’accès des électeurs bretons à leur bureau de vote", ASO a revu sa copie et a avancé la compétition d’un jour. Le tracé a changé, mais pas vraiment le portrait-robot de la gagnante potentielle. L’arrivée sera toujours jugée en au d’une bosse, même si la Côte de la Fosse aux Loups (3 km à 5,7%) est moins raide que l’iconique ascension de Mûr de Bretagne (2 km à 6,9%).

Lueur d’espoir pour les adversaires de la reine de la Flèche wallonne ? Pas vraiment. Déjà à son avantage au printemps (victoire au Nieuwsblad et à Huy), VDB survole la concurrence depuis sa reprise à la mi-mai. GP de la ville d’Eibar ? Victoire. Durango-Durango ? Victoire. Vuelta a Burgos ? Victoire dans l’étape reine et au Général. La future retraitée est insatiable. De retour d’un stage à Tignes, elle a encore gratté le titre national du chrono. La Néerlandaise est prête avant un mois de juillet riche en objectif (Giro Rosa et JO). Elle ne serait pas contre un deuxième succès dans cette Course by Le Tour qui a si souvent changé de visage en 8 éditions. Et comme si ce n’était pas suffisant, la double championne du monde sur route peut aussi sur une des équipes les plus solides du peloton (Vollering, Fisher-Black, Blaak, Noskova, Fournier).



Van der Breggen a beaucoup d’atouts mais elle n’a pas encore course gagnée. En l’absence de sa grande rivale Annemiek Van Vleuten (Movistar), d’autres sont prêtes à la faire trébucher. A commencer par Lizzie Deignan, tenante du titre, elle aussi bien entourée chez Trek-Segafredo (Winder, Brand, Cordon-Ragot). Canyon-Sram (Niewiadoma, Chabbey), BikeExchange (Brown, Spratt, Roy) ou FDJ-Nouvelle Aquitaine Futuroscope (Ludwig, Cavalli, Muzic) ont aussi des arguments individuels ou collectifs à faire valoir. On l’a aussi vu pendant les classiques, il ne faut jamais rayer Marianne Vos (Jumbo-Visma) de la liste des candidates à la victoire. Côté belge, la start-list ne renseigne que Valerie Demey (Liv Racing), très en forme ces dernières semaines.



Les montagnes russes bretonnes ne laisseront pas de répit au peloton. Personne (à part SD Worx) n’a intérêt à emmener Van der Breggen au pied de la dernière bosse. D’ailleurs, dans toutes les équipes on promet une course "agressive". Tant mieux pour le spectacle et le suspense.



Rendez-vous dès 8h15 sur Tipik pour suivre la course en intégralité.