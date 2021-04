La Course by le Tour : Nouvelle date et nouveau parcours, les puncheuses toujours à l'honneur

La Course by Le Tour, la course féminine du Tour de France, a été avancée au 26 juin et sur un autre parcours entre Brest et Landerneau à cause du report d'élections départementales et régionales en France, ont annoncé jeudi les organisateurs.

La Course était prévue le 27 juin entre Saint-Brieuc et le Mûr-de-Bretagne, le même jour que la 2e étape de la course messieurs sur le Tour de France. Les coureuses rouleront finalement la première étape du Tour de France messieurs entre Brest et Landerneau mais sur un parcours de 107,4 km. L'ascension spectaculaire de Mûr-de-Bretagne ne sera pas au programme, mais les puncheuses du peloton trouveront un terrain similaire (1800m de D+) pour s'exprimer avec un circuit final accidenté de 14 km. Cette boucle sera empruntée à trois reprises avant l’arrivée, jugée au sommet de la côte de la Fosse aux Loups.

En 2020, la Britannique Elizabeth Deignan avait remporté La Course à Nice. Elle avait devancé les Néerlandaises Marianne Vos et Demi Vollering sur la Promenade des Anglais.