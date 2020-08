La course by le Tour de France - Les dames ouvrent le bal à Nice avant la Grande Boucle (LIVE 10h)

Les dames ouvriront le bal samedi avec la course by le Tour de France sur les routes de la Grande Boucle, à Nice, dans la 7e édition de l'épreuve réservée aux meilleures mondiales sur un parcours en ligne de 96 km. Le peloton masculin s'élancera ensuite pour le Tour de France.

Le départ de Nice est prévu à 10h05, l'arrivée, à Nice aussi, sur la Promenade des Anglais, vers 12h30.

En six éditions, la course n'a échappé qu'une seule fois (en 2016 avec l'Australienne Chloe Hosking) à une Néerlandaise, la puissance dominante du cyclisme féminin.

Rien de plus logique à ce que la championne du monde Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), sacrée championne d'Europe jeudi, postule à un troisième succès (après 2017 et 2018) tout comme sa compatriote Marianne Vos (CCC), qui s'est imposée lors de la première (2014) et la dernière édition l'année passée à Pau. Anna van der Breggen l'avait emporté en 2015.

Côté belge, Lotto Soudal aura comme chef de file Lotte Kopecky et alignera également Lone Meertens. Jolien D'hoore emmènera aussi la formation Boels-Dolmans. Ce seront en principe les trois seules Belges au départ.

Le parcours comporte deux boucles pour une distance totale de 96 kilomètres avec la côte de Rimiez (5,8 km à 5,1 km) à escalader à deux reprises, mais à distance de l'arrivée. Ce qui ouvre grand le champ des scénarios possibles.

Dans la liste des vingt-trois équipes de marque engagées, dont Lotto Soudal, les Italiennes, notamment Elisa Longo-Borghini (Trek-Segafredo) pour une course sélective et Marta Bastianelli (Alé) en cas de sprint, sont également à suivre avec la Britannique Lizzie Deignan (Trek-Segafredo), qui s'est imposée mardi dans le GP de Plouay, et la Polonaise Katarzyna Niewadoma (Canyon).