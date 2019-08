La chute de Bjorg Lambrecht confirmée comme étant la cause de son décès

Deux jours après le décès de Bjorg Lambrecht au Tour de Pologne, on connaît les causes de la mort du jeune coureur. La très mauvaise chute du jeune homme lui a provoqué une large déchirure au foie. Celle-ci a engendré une importante hémorragie interne qui a elle-même entraîné un arrêt cardiaque.

Les informations émanent de Maarten Meirhaeghe, le médecin de Lotto-Soudal, l’équipe de Lambrecht. "Bjorg a vraiment chuté de la pire façon possible. Avec ce genre d’hémorragie interne, un miracle est nécessaire, un miracle qui n’a pas été accordé à Bjorg… L’endroit et le moment n’ont eu aucun impact sur les conséquences. Dans un milieu hospitalier, une telle blessure pourrait également aboutir à une issue semblable." La fatalité a donc brisé le destin de l’un des plus grands espoirs du cyclisme belge de ces dernières années. A seulement 22 ans.

L’équipe communiquera la date des funérailles dès qu’elle sera connue.