La championne du monde Annemiek van Vleuten remporte le Nieuwsblad des dames - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA

La championne du monde Annemiek van Vleuten remporte le Nieuwsblad féminin - Cyclisme - 29/02/2020 La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) a enlevé samedi l'édition féminine du Circuit Het Nieuwsblad (1.1), courue samedi sur 122,9 km entre Gand et Ninove. La championne du monde, qui disputait sa première course avec son maillot arc-en-ciel, a devancé l'Italienne Marta Bastianelli (Alé BTC Ljublana) et la Néerlandaise Floortje Mackaij (Sunweb).