La Championne du Monde Annemiek van Vleuten remporte la course de reprise du calendrier féminin

Deuxième jour de course en 2020 et... deuxième victoire pour la Championne du Monde Annemiek van Vleuten.

Lauréate du Circuit Het Nieuwsblad le 29 février dernier, la Néerlandaise de l'équipe Mitchelton-Scott a à nouveau levé les bras, quasiment cinq mois plus tard, à l'occasion de l'Emakumeen Nafarroako Klasikoa, l'épreuve de reprise du calendrier féminin.

Au terme d'une course longue d'un peu plus de 118 kilomètres et disputée entre Pampelune et Lekunberri, Annemiek van Vleuten a placé son attaque décisive à quatre bornes du but et a rejoint l'arrivée en solitaire.