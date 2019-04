La championne d'Europe Bastianelli remporte le 'Ronde' féminin

L'Italienne Marta Bastianelli a remporté la course féminine du Tour des Flandres (WorldTour), dimanche, autour d'Audenarde (159,2 km). La championne d'Europe, membre de l'équipe Virtu, s'est imposée dans un sprint à trois devant la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) et la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (Bigla).

Quatre coureuses sont parties dès les premiers kilomètres de course: les Italiennes Ilaria Sanguineti (Valcar Cylance), Giulia Marchesini (Aromitalia Vaiano) et Silvia Valsecchi (Bepink) ainsi que la Russe Kseniya Dobrynina (Servetto-Piumate-Beltrami TSA). Une quinzaine de kilomètres plus loin, elles étaient rejointes par la Française Séverine Eraud (Doltcini-Van Eyck Sport) et les Néerlandaises Kylie Waterreus (Health Mate-Cyclelive) et Chanella Stougje (Hitec Products) pour former un groupe de sept échappées.

Après 30 km, dans le centre de Zottegem, une chute impliquait plusieurs cyclistes, dont la Néerlandaise Chantal Blaak, lauréate du Nieuwsblad, et deux de ses équipières de Boels-Dolmans. L'Américaine Coryn Rivera, gagnante en 2017, abandonnait à 115 km de l'arrivée.

Les échappées abordaient la première des dix côtes du jour, l'Achterberg, avec 3:40 d'avance. Marchesini devait lâcher prise sur le Mur de Grammont, alors que l'avance sur le peloton était toujours de 2 minutes. Valsecchi était la suivante à ne plus pouvoir suivre le rythme à l'avant, alors qu'il restait 51 km de course. Le groupe de tête était réduit à cinq unités et l'écart passait sous la minute.

Les échappées étaient reprises juste avant le Kanarieberg à 48 km de l'arrivée.

Sur le Vieux Quaremont, à 15 km de l'arrivée, la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (Bigla) attaquait. Marta Bastianelli, Annemiek van Vleuten et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon Sram Racing) l'accompagnaient.

Une accélération de van Vleuten sur le Paterberg, la dernière difficulté du jour, coûtait cher à Niewiadoma.

Ludwig, Bastianelli et van Vleuten se jouaient la victoire au sprint. Van Vleuten lançait de loin, mais se faisait déborder dans les derniers mètres par Bastianelli. L'Italienne, 31 ans, décroche la 16e victoire de sa carrière, la troisième de sa saison après le Circuit du Hageland et le Tour de Drenthe (WorldTour). Elle succède au palmarès à la Néerlandaise Anna van der Breggen.