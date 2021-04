La Belgique meilleure nation et Deceuninck toujours au sommet : les chiffres de ce début de saison cycliste

La première partie de la saison s’est achevée dimanche passé avec Liège-Bastogne-Liège. L’occasion de faire le bilan chiffré grâce au site internet ProCyclingStats. Alors, quel est le coureur qui a le plus gagné et celui qui a le plus pris des départs sur ce début de saison ? Quelle est la meilleure équipe, la meilleure nation et où en sont nos coureurs belges ?

Pogacar, le coureur avec le plus de succès ce début de saison

A seulement 21 ans, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est celui qui comptabilise le plus de victoires depuis le début de cette saison. Tirreno-Adriatico, une étape du Tour du Pays basque, l’UAE Tour et plus récemment victorieux sur la Doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège, il devance son compatriote Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) et le sprinter irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). Le premier belge est Wout Van Aert (Jumbo-Visma) avec quatre victoires, suivi par Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et Tim Merlier (Alpecin-Fenix) avec trois succès chacun. Le classement : Coureurs Equipes Victoires 2e place 3e place 1 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 6 2 2 2 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 5 3 1 3 BENNETT Sam Deceuninck-Quick Step 5 2 - 4 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 4 3 3 5 CAVENDISH Mark Deceuninck-Quick Step 4 2 2 6 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 4 2 1 7 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 4 2 1 8 CAMPOS Roniel Louletano-Loulé Concelho 4 - - 9 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 3 5 - 10 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 3 2 - 11 RÄIM Mihkel Mazowsze Serce Polski 3 1 2 12 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 3 1 1 13 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 3 - 1 14 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 3 - 1 15 GIBBONS Ryan UAE-Team Emirates 3 - -

Deceuninck-Quick Step une nouvelle fois au-dessus

Ballerini, Alaphilippe, Bennett est Asgreen ont notamment rapporté plusieurs succès à l'équipe belge cette saison.

Sans grande surprise, c’est une nouvelle fois l’équipe belge Deceuninck-Quick Step qui comptabilise le plus de victoires sur ce début de saison, suivi par le Team Jumbo-Visma et INEOS Grenadiers. Patrick Lefevere, à la tête de l’équipe Deceuninck-Quick Step, a d’ailleurs réagi sur les réseaux sociaux : "Pas besoin de mots. Certaines équipes ont besoin d’années pour arriver à ceci," peut-on lire sur son compte Instagram. L’équipe belge domine le classement par équipe depuis 2013 et est bien partie pour continuer sur sa lancée.

Juste derrière, pointe une autre équipe belge, Alpecin-Fenix, qui est actuellement la première équipe continentale professionnelle. Lotto-Soudal est neuvième avec cinq victoires. Le classement : Equipes Classe Victoires 2e place 3e place 1 Deceuninck-Quick Step WorldTour 20 15 12 2 Team Jumbo-Visma WorldTour 14 11 5 3 INEOS Grenadiers WorldTour 13 10 9 4 Alpecin-Fenix ProTour 10 9 2 5 UAE-Team Emirates WorldTour 9 3 9 6 Groupama-FDJ WorldTour 8 5 3 7 Trek-Segafredo WorldTour 7 6 4 8 Team Medellin ContinentalTour 6 6 3 9 Lotto-Soudal WorldTour 5 4 2 10 Team BikeExchange WorldTour 4 3 7

La Belgique, meilleure nation du peloton

Avec les succès de Wout Van Aert, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) ou encore Tim Wellens (Lotto-Soudal), la Belgique comptabilise 17 victoires depuis le début de la saison et se classe en tête du classement. La France et l’Espagne suivent. Pays Points 1 Belgique 6036 2 France 5272 3 Espagne 3908 4 Italie 3711 5 Grande-Bretagne 3134 6 Pays-Bas 2799 7 Australie 2513 8 Slovénie 2263 9 Danemark 2254 10 Colombie 2023

Stefano Oldani, 31 jours de course

3 images L’Italien comptabilise 31 jours de course depuis le début de la saison. © BELGA

C’est l’Italien Stefano Oldani (Lotto-Soudal) qui compte 31 jours de course depuis le début de cette saison. Le coureur âgé de 23 ans devrait encore augmenter ce nombre avec sa participation au Giro, dans un peu moins de deux semaines. Il devance le champion d’Espagne Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech) et son coéquipier John Degenkolb (Lotto-Soudal) avec 30 jours de course. Côté Belges, Kenneth Vanbilsen (Cofidis-Solutions Crédits), Sander Armée (Qhubeka-ASSOS) et l’infatigable Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) comptent chacun 27 jours de compétition. Le classement : Coureurs Jours de course 1 OLDANI Stefano 31 2 SÁNCHEZ Luis León 30 3 DEGENKOLB John 30 4 OWSIAN Łukasz 29 5 BRÄNDLE Matthias 29 6 PEREZ Anthony 29 7 LUTSENKO Alexey 29 8 VANBILSEN Kenneth 28 9 DE GENDT Thomas 28 10 TAARAMÄE Rein 28 11 KONRAD Patrick 28 12 ARMÉE Sander 28 13 CLARKE Simon 28 14 FRAILE Omar 27 15 LINDEMAN Bert-Jan 27

John Degenkolb, avec le plus de kilomètres de course au compteur

L’Allemand John Degenkolb a tout de même son nom à la première place d’un classement. Il est celui qui comptabilise le plus de kilomètres de course lors de ce début de saison. Avec 4855 kilomètres, il devance le Polonais Lukasz Owsian (Team Arkéa Samsic) et notre compatriote Greg Van Avermaet (AG2R-Citröen Team) qui ont respectivement 4712 et 4670 kilomètres chacun. Assez logiquement, Sander Armée et Kenneth Vanbilsen se retrouvent dans le top 15 de ce classement, notamment grâce à leurs nombreuses participations aux compétitions de ce début de saison. Coureurs Equipes Km 1 DEGENKOLB John Lotto Soudal 4855 2 OWSIAN Łukasz Team Arkéa Samsic 4712 3 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team 4670 4 SÁNCHEZ Luis León Astana – Premier Tech 4665 5 OLDANI Stefano Lotto Soudal 4599 6 ARMÉE Sander Team Qhubeka ASSOS 4592 7 PEREZ Anthony Cofidis, Solutions Crédits 4527 8 LUTSENKO Alexey Astana – Premier Tech 4511 9 KONRAD Patrick BORA – Hansgrohe 4477 10 CLARKE Simon Team Qhubeka ASSOS 4425 11 BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 4403 12 VALVERDE Alejandro Movistar Team 4368 13 FRAILE Omar Astana – Premier Tech 4359 14 ARANBURU Alex Astana – Premier Tech 4336 15 VANBILSEN Kenneth Cofidis, Solutions Crédits 4294

Ces différents classements devraient encore évoluer dans les prochaines semaines avec l’arrivée des grands tours et des courses par étapes.