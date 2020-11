La Belgique, la France, l'Allemagne... renoncent à l'Euro de cyclisme sur piste

L'Euro de cyclisme sur piste commence ce mercredi à Plovdiv, en Bulgarie, sans l'équipe belge. En raison du coronavirus, la fédération belge, Belgian Cycling, ne veut prendre aucun risque. La Belgique n'est pas la seule nation absente.

"Vu le nombre élevé de cas de Covid-19 en Belgique et dans le reste de l'Europe, nous avons décidé de ne pas envoyer d'athlètes en Bulgarie pour assurer la santé de nos coureurs et de notre staff", a écrit Belgian Cycling sur Twitter.

La Belgique n'est pas la seule nation à avoir renoncé à l'Euro. Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et la France manquent également à l'appel. "L'évolution négative de la crise sanitaire à travers l'Europe impose à l'équipe de France d'annuler sa participation aux Championnats d'Europe de cyclisme sur piste", a expliqué au début du mois la Fédération française. "Malgré la motivation et la grande forme des pistards, et dans un contexte de calendrier international réduit, l'équipe de France doit se résoudre à annuler ses préparatifs car les conditions de sécurité des coureur(e)s et des staffs ne sont plus garanties."

L'Italien Filippo Ganna, qui compte plusieurs titres européens et mondiaux à son palmarès, est absent en raison d'un test positif au coronavirus. Plusieurs autres coureurs italiens ont dû déclarer forfait pour les mêmes raisons. L'Euro se déroule de mercredi à dimanche.