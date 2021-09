La BBC a retrouvé le garçon au bidon : "Incroyable quand j'étais à leurs côtés mais ... j'ai crevé !"

The real race we're here for! Nicely done, @PascalEenkhoorn ???? ???? Watch stage seven live on ITV4 #TourOfBritain ????⚪???? pic.twitter.com/C4G646nZ5I

Une équipe de la BBC a retrouvé le jeune cycliste, accompagné de son père. Une famille toute surprise et étonnée de ce qu’il s’est passé. Ce moment de partage a été capté et diffusé en live durant la course et, ensuite, vu plus d’1,5 millions de fois sur les réseaux sociaux.

"Ce jour-là, je participais à une course de critérium et je suis arrivé deuxième", explique un Xander Graham, tout fier, avec la tenue complète de l’équipe Jumbo-Visma sur le dos. "Nous sommes vite rentrés chez nous pour voir le Tour de Grande-Bretagne passer par ma ville. Quand nous sommes arrivés, j’ai décidé de monter sur mon vélo et de les suivre. Nous étions dans un faux plat montant, à environ 25 km/h je crois. Je regardais en arrière tout le temps. C’était incroyable quand j’étais à leurs côtés. J’étais vraiment heureux. J’ai été choqué, heureux quand j’ai reçu la bouteille d’eau. J’ai couru vers ma mère et mon père après ça. Mais bon, quand je courais à leurs côtés j’ai eu une crevaison… Maintenant je dois la réparer !", raconte le jeune cycliste de 12 ans.