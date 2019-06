La 5e étape du Dauphiné en direct : 3 hommes en tête (LIVE vidéo 15h)

La 5e étape du Dauphiné relie Boën-sur-Lignon à Voiron sur une distance de 201 km. Au lendemain du chrono et avant trois étapes beaucoup plus vallonnées, les sprinters devraient encore pouvoir s'illustrer. Une étape à suivre en direct vidéo dès 15h.



Seules quatre difficultés sont répertoriées sur le parcours du jour, aucune dans les 90 derniers kilomètres.



Adam Yates (Mitchelton-Scott) a pris le pouvoir ce mercredi à l'issue du contre-la-montre remporté par un impressionnant Wout Van Aert (Jumbo-Visma).



Rien n'est joué dans un classement général ultra-serré. Les quatre premiers - dont Dylan Teuns (Bahrain-Merida) 2e - se tiennent en ... 7 secondes. Le Top 10 est regroupé en 40 secondes. Ça promet du spectacle et du suspens pour les prochains jours.