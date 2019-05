La 4e étape du Tour de Romandie retardée et raccourcie

Le coup de froid qui touche la Belgique n'est pas un phénomène isolé. La Suisse est également concernée par cette "dégradation météo". Les organisateurs du Tour de Romandie ont du revoir leur plan en dernière minute en raison de la chute des températures annoncée mais aussi de forts vents et d'un risque d'averses de neige-pluie.



La distance de la 4e étape, qui devait relier Lucens à Torgon, a été ramenée de 171 à 107 kilomètres.



Le départ sera bien donné à Lucens mais à 14h35 au lieu de 12h30. La ligne d'arrivée reste tracée au bout des 25 lacets de la montée finale de Torgon.



Entre ces deux points, le parcours est par contre complètement modifié. Le peloton devait passer par Sorens (2e catégorie), Jaunpass (1ère catégorie), Saanenmöser (2e catégorie) et le Col des Mosses (1ère catégorie), il se "contentera" de la côte de Prévoloup (3e catégorie).



Il ne fait pas plus de 2°C au col des Mosses (4e difficulté sur le parcours initial) et la température ressentie est de -4°C au sommet (1445m).