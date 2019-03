La 4e étape de Paris-Nice en direct : 13 hommes en tête dont Thomas De Gendt (Live vidéo 15h15)

La quatrième étape de Paris-Nice mène le peloton de Vichy à Pélussin sur 212 km. Une étape à suivre en direct vidéo dès 15h15.



Après trois journées consacrées aux sprinters, le parcours sera beaucoup plus vallonné avec cinq côtes répertoriées dont quatre dans les 60 derniers kilomètres.



Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) aura sans doute des difficultés à conserver ses six secondes d'avance sur un Michal Kwiatkowski (Sky) bien plus à l'aise quand la route s'élève. Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), 4e à 16 secondes et très en forme, aura également une belle carte à jouer.