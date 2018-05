La 2ème étape du Tour de Norvège pour Boasson Hagen, Enger nouveau leader

Le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) s'est adjugé la 2e étape du Tour de Norvège (2.HC), disputée jeudi sur la distance de 146 km entre Honefoss et Asker. Le coureur de Dimension Data, triple vainqueur final de l'épreuve (2012, 2013 et 2017), a battu au sprint son compatriote Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy), déjà 2e de la 1e étape mercredi, et l'Espagnol Alex Aranburu (Caja Rural).

Le Français Justin Jules (WB Aqua Protect Veranclassic) et l'Italien Leonardo Basso (Sky) complètent le top 5 de l'étape.

Pieter Vanspeybrouck s'est classé 7e.

Sondre Holst Engel prend la tête du classement général. Il y compte 2 secondes d'avance sur Boasson Hagen et 5 secondes sur le Néerlandais Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), le vainqueur de la 1e étape.

Vendredi, la 3e étape mènera les coureurs de Moss à Sarpsborg sur 175 km.

Le Tour de Norvège se termine dimanche à Lillehammer.