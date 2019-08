La 2e étape de l'Arctic Race pour Coquard, van der Poel toujours leader - © FREDRIK HAGEN - AFP

Résumé - Étape 2 - Arctic Race of Norway 2019 - 16/08/2019 Pour la deuxième fois en sept éditions, l'Arctic Race of Norway se déroulera dans les îles Lofoten et Vesterålen, connues dans le monde entier pour leurs paysages exceptionnels où les routes sillonnent entre les montagnes et la mer. Le vainqueur sera désigné à Narvik au pied des pistes actuellement en lice pour accueillir les championnats du monde de ski alpin 2027. Du 15 au 18 août 2019, les 120 cyclistes couvriront une distance totale de 687 kilomètres. Plus d'informations: https://www.arctic-race.com https://www.facebook.com/ArcticRaceofNorway https://twitter.com/ArcticRaceofN https://www.instagram.com/arcticraceofn Hashtag Officiel: #ArcticRace © A.R.N