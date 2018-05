La 1re étape pour Tanfield au Tour du Yorkshire, Biermans 25e, Van Avermaet 29e

Le Britannique Harry Tanfield (Canyon-Eisberg), 23 ans, a remporté la première étape du Tour du Yorkshire (2.1) disputée sur 182 kilomètres entre Beverley et Doncaster, jeudi. Il endosse le maillot de leader au classement général.

Pour la première victoire professionnelle de sa carrière, Tanfield s'est montré le plus rapide d'un sprint avec quatre autres coureurs ayant composé l'échappée du jour d'une étape qui ne comptait qu'une seule difficulté à son programme. Ses compatriote Alistair Slater et Michael Cuming ont pris la 2e et la 3e place dans l'ordre. L'Américain Emerson Oronte, 4e, et un autre Britannique Tom Baylis, complètent le top 5. L'Allemand Max Walscheid a réglé le sprint du peloton à 5 secondes.

Désormais premier Britannique vainqueur d'une étape au Tour du Yorkshire, Harry Tanfield avait pris la médaille d'argent du contre-la-montre des jeux du Commonwealth le mois dernier à Gold Coast.

Jenthe Biermans, premier Belge, était pointé à la 25e place. Greg Van Avermaet a terminé 29e, dans le peloton aussi.

Mark Cavendish (Dimension Data), 93e à l'arrivée, dispute pour la première fois ce Tour du Yorkshire remporté l'an dernier par Serge Pauwels. La deuxième étape vendredi propose une étape de 149 km entre Barnsley et Ilkley. L'arrivé est prévue dimanche à Leeds. Huit coureurs Belges figurent dans le peloton.