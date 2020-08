L'UCI enquête sur la chute de Remco Evenepoel au Tour de Lombardie

Remco Evenepoel chute dans un ravin - Tour de Lombardie 2020 - 15/08/2020 Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) est tombé dans la descente du Muro di Sormano à 40 kilomètres de l'arrivée du Tour de Lombardie. Un ralenti proposé par la réalisation nous montre le vélo de Remco qui vient s'arrêter sur un muret et notre compatriote qui est catapulté dans un fossé dont on ne connaît pas la profondeur. Les images sont inquiétantes. Selon la Rai, Remco serait conscient. Une ambulance est rapidement arrivée sur les lieux de l'accident. Remco Evenepoel a pris ce matin le départ de son premier monument avec le statut de grand favori. Il l'a assumé en demandant à Dries Devenyns de faire le tempo dans la Madonna Del Ghisallo et dans le Muro Di Sormano. Le vice-champion du monde du chrono était dans le groupe de tête au moment de sa chute.