L'UCI dévoile les contours du nouveau calendrier cycliste

L’Union cycliste internationale a dévoilé mercredi les nouveaux contours de la saison cycliste, chamboulée par la pandémie du coronavirus. L’UCI a assuré que la période de suspension des compétitions était prolongée d’un mois, jusqu’au 1er juillet, et jusqu’au 1er août pour les courses du calendrier WorldTour.

Mercredi, l’UCI a organisé une visioconférence à laquelle a participé l’ensemble des principaux représentants des familles du cyclisme professionnel sur route : organisateurs (AIOCC, et dirigeants d’ASO, RCS, Unipublic et Flanders Classics), équipes (AIGCP) et coureurs (CPA).

De cette réunion ressort un calendrier plus ou moins complet et détaillé :

22-23 août Les championnats nationaux (et donc le championnat de Belgique à Anzegem) 29 août au 20 septembre Tour de France 09-13 septembre Les championnats d’Europe (dans le Trentin, en Italie) 20-27 septembre Les championnats du monde (à Aigle-Martigny, en Suisse) (dates exactes à définir) Tour d’Italie (se déroulera dans la foulée des Mondiaux, dans le courant du mois d’octobre). (dates exactes à définir) Tour d’Espagne (se déroulera dans la foulée du Tour d’Italie, dans le courant du mois de novembre). (dates exactes à définir) Les 5 grands monuments du cyclisme (Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie) vont se dérouler. Mais les dates sont encore à définir.

L’UCI s’est aussi engagée à reprogrammer un maximum de courses qui composent traditionnellement le calendrier, en donnant la priorité aux courses du World Tour.

Un calendrier plus précis devrait être communiqué à la date du 15 mai, au plus tard. Un calendrier qui "restera néanmoins tributaire de la situation sanitaire mondiale", précise l’UCI.