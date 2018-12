L'UCI confirme la présence de 18 WorldTeams en 2019

L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé officiellement ce mardi le nom des 18 équipes du WorldTour pour la saison 2019. Dix-sept ont repli tous les critères. La dix-huitième, UAE Emirates, a obtenu son sésame via la commission des licences de l'UCI.

Quatre équipes belges ont obtenu par ailleurs le statut d'équipe procontinentale, deux via tous les critères, Sport Vlaanderen Baloise et Wallonie Bruxelles, et deux via la commission des licences Wanty Gobert et Corendon-Circus.

Les 18 WorldTeams de 2019

AG2R La Mondiale (ALM-Fra); Astana (AST-Kaz); Bahrain-Merida (TBM-Bah); BORA-hansgrohe (BOH-All); CCC (CPT-Pol); Deceuninck-Quick-Step (DQT-BEL); EF Education First- Drapac p/b Cannondale (EFD-USA); Groupama-FDJ (GFC-Fra); Lotto Soudal (LTS-BEL); Mitchelton-Scott (MTS-Aus); Movistar (MOV-Esp); Dimension Data (TDD-AfS); Katusha-Alpecin (TKA-Sui); Jumbo (JUM-P-B); Sky (SKY-G-B); Sunweb (Sun-All); Trek-Segafredo (TFS-USA); UAE Emirates (UAD-EAU)

Les 25 équipes procontinentales en 2019

Androni Giocattoli-Sidermec (ANS-Ita); Arkea-Samsic (PCB-Fra); Bardiani CSF (BRD-Ita); Burgos BH (BBH-Esp); Caja Rural-Seguros RGA (CJR-Esp); Cofidis (COF-Fra); Corendon-Circus (COC-BEL); Delko Marseille Provence (DMP-Fra); Direct Energie (TDE-Fra); Euskadi (EUS-Esp); Gazprom-Rusvelo (GAZ-Rus); Hagens Berman Axeon (HBA-USA); Israel Cycling Academy (ICA-Isr); Manzana Postobon (MZN-Col); Nippo-Vini Fantini-Faizane (NIP-Ita); Novo Nordisk (TNN-USA); Rally UHC Cycling (RLY-USA); Riwal Readynez (RIW-Dan); Roompot-Charles (ROC-P-B); Sport Vlaanderen-Baloise (SVB-BEL); Tharcor (THR-Ita); Vital Concept-B&B Hotels (VCB-Fra); W52/FC Porto (W52 - Por); Wallonie Bruxelles (WVA - BEL) et Wanty-Gobert (WGG-BEL)