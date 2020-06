L'organisation suisse confirme les Mondiaux de cyclisme à Aigle et Martigny

Les Mondiaux de cyclisme sur route se tiendront du 20 au 27 septembre à Aigle et Martigny, en Suisse. Le comité d'organisation a levé vendredi les doutes concernant la tenue de l'événement en Suisse en raison des mesures de restriction liées au coronavirus en vigueur dans le pays.

"Après analyse des conditions sanitaires et des restrictions mises en place par le Conseil Fédéral, le Comité d'organisation avance en concertation avec l'Union Cycliste Internationale (UCI), les Cantons de Vaud et du Valais et les communes d'Aigle et de Martigny pour finaliser l'organisation de l’événement", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

En outre, le comité d'organisation et la fédération suisse ont annoncé que la course en ligne du championnat de Suisse se tiendra le 22 août sur le parcours des Mondiaux.