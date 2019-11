L'Italien Daniele Bennati met un terme à sa carrière

L'Italien Daniele Bennati (Movistar) a mis un terme à sa carrière de coureur cycliste en raison de douleurs chroniques au dos.

"Cher Benna, tu dois arrêter. C'est ce que m'a dit mon dos il y a quelques jours", déclare Daniele Bennati, 39 ans, sur son compte Instagram.

Devenu professionnel en 2002 au sein de l'équipe Acqua & Sapone-Cantina Tollo de Mario Cipollini, Daniele Bennati avait rejoint Movistar en 2017. Le sprinter toscan a collecté 52 bouquets au cours de sa carrière. Il a notamment enlevé six étapes du Tour d'Espagne, trois étapes du Giro et deux étapes du Tour de France. Il a également remporté le classement par points sur la Vuelta 2007 et sur le Giro 2008, lui qui a pris le départ de 25 grands tours.