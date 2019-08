L'Italien Cattaneo portera le maillot de Deceuninck-Quick Step en 2020

Mattia Cattaneo, à droite - © YUZURU SUNADA - BELGA

The Wolfpack, ou la recette simple d’un succès - Cyclisme - 13/01/2019 Voraces, carnassiers, affamés... on pourrait trouver beaucoup de façons de définir la meute de Patrick Lefevere. Mais "The Wolfpack" traduit en anglais c’est surtout un état d’esprit, une bande de copains plus que des collègues, tous capables de se priver pour favoriser le destin d’un des leurs. Dans un monde de plus en plus individuel, Lefevere reste fidèle à la recette qui a toujours fait son succès. Celui qui ne le comprend pas est banni.73 victoires... un record absolu. Une performance difficile à égaler. En 2018, les hommes de Lefevere ont popularisé "The Wolfpack"... la meute met ses adversaires à la diète.