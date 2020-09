L'imbattable Anna Van der Breggen remporte une 6e flèche wallonne consécutive. - © Tous droits réservés

L'imbattable Anna Van der Breggen remporte une 6e Flèche Wallonne féminine consécutive -... On prend la même et on recommence ! Grande favorite, quintuple tenante du titre et récente championne du monde à Imola, la Néerlandaise Anna Van der Breggen a réalisé la passe de six en remportant une Flèche Wallonne 2020 pluvieuse. Longtemps à l’abri, cachée dans l’ombre du peloton, Van der Breggen a pris ses responsabilités à un kilomètres de l'arrivée. Elle n'a jamais su être débordée, malgré une attaque saillante de Demi Vollering, et s'adjuge une 6e Flèche Wallonne consécutive devant Cecilie Uttrup Ludwig, qui est revenue dans le peloton de tête au prix d'un véritable effort après un ennui mécanique, et Vollering.