L'exploit d'Asgreen et le flop Moscon, Cyril Saugrain débriefe Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Kasper Asgreen (Deceuninck) a remporté la semi-classique Kuurne-Bruxelles-Kuurne en devançant en solitaire l’Italien Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) et le Norvégien Alexander Kristoff (UAE), dimanche. Le Danois a fait un sacré numéro de soliste pour résister aux sprinteurs. Cyril Saugrain, notre consultant, revient en trois temps sur la course du jour.



La tactique parfaite de Deceuninck-Quick Step



"Ce dimanche cela paraissait très, très compliqué. Autant sur le Nieuwsblad, on n’a pas senti de vrai bloc, autant ce dimanche le travail a été parfait. Ils ont été un peu déstabilisés à un moment quand Stybar s’est retrouvé isolé dans la première grosse échappée. Ils ont bien réagi. Ils se sont regroupés. Ils ont utilisé le vent pour étirer le peloton et revenir de devant. Ils ont ensuite préféré lancer des offensives avec Jungels et Asgreen. Et il y avait encore la possibilité de finir le travail avec Jakobsen si ça revenait. Rien à redire sur la tactique du jour"



Le phénomène Asgreen



"On a un phénomène qui se confirme. C’est un coureur de grand talent, capable d’exploits énormes. Ce qu’il a réalisé, c’est un sacré exploit. Rappelez-vous de sa performance au Tour des Flandres. Cela en dit long sur ses qualités et sur le palmarès qu’il peut se construire dans les années à venir".



Vallée a brillé, Moscon s’est illustré… et pas en bien



"Je tire mon chapeau à Boris Vallée. Il a fait une course extraordinaire. Il va puiser au fond de lui-même pour partir avec Asgreen. Et tout de suite, intelligemment, il lui a mis quelques relais. J’ai été physiquement épaté. Quand Roy Jans décroche de la route sur la grosse accélération d’Asgreen, il a été capable de boucher trois-quatre mètres. Ça ne vous paraît peut-être rien mais c’est énorme. Après quand le Danois remet la dernière couche, il a été un peu court. C’est dommage parce qu’Asgreen va au bout et qu’il y avait peut-être la possibilité d’aller chercher une place sur le podium."



"On parlait de Gianni Moscon comme un talent en devenir. Malheureusement depuis quelque temps, chaque fois qu’on entend parler de Moscon, c’est plutôt pour des mauvais gestes, des mauvaises paroles. Suite à une chute, il lance le vélo d’un de ses adversaires plutôt méchamment. Ce n’est pas le type de geste qu’on a envie de voir dans le vélo."