L'expérimenté Iljo Keisse prolonge au sein du Wolfpack

Deceuninck-Quick Step a annoncé jeudi la prolongation pour un an du contrat d'Iljo Keisse. Le Gantois de 38 ans est désormais lié au 'Wolfpack' jusque fin 2022. Il s'agira de sa 13e saison au sein de l'équipe dirigée par Patrick Lefevere.

Keisse est utilisé depuis des années dans un rôle d'équipier et de capitaine de route. Son palmarès compte cinq victoires, dont une étape du Tour d'Italie en 2015. Il est aussi un coureur à succès sur la piste, avec notamment sept victoires aux Six Jours de Gand.

"L'année prochaine, en décembre, j'aurai 40 ans, et c'est aussi la date que j'ai en tête pour arrêter les courses", a expliqué Keisse. "Je suis très heureux de la confiance qui m'est accordée et que je ne doive pas chercher une autre équipe pour ma dernière saison comme pro. En devenant plus âgé, on perd bien sûr certaines choses, mais il y en a d'autres pour lesquelles on devient meilleur, dont l'expérience."

Keisse ajoute que ses priorités à présent seront son "rôle de capitaine de route et donner des conseils aux jeunes."