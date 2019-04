L'ex-cycliste Patrick Sercu, champion olympique en 1964, est décédé à l'âge de 74 ans

L'ancien coureur cycliste Patrick Sercu est décédé à l'âge de 74 ans, a annoncé vendredi son fils, Christophe Sercu.

"Il devait avoir 75 ans en juin. Son état de santé était instable depuis quelques années et s'était fortement détérioré ces dernières semaines. Les funérailles auront lieu en toute intimité", pouvait-on lire dans le communiqué.

Coureur professionnel de 1965 à 1983, Patrick Sercu, vainqueur de 88 courses de Six Jours, a été champion olympique du kilomètre aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 et champion du monde de vitesse en 1967 et 1969. Considéré comme le plus grand pistard du vingtième siècle, il compte 1.206 courses à son palmarès, dont 168 sur la route. Avec la bagatelle de onze succès au Kuipke, il détient toujours le nombre record de victoires aux Six Jours de Gand. Il a détenu les records du monde du kilomètre arrêté et lancé ainsi que celui du 500m départ lancé.

Sur la route, Patrick Sercu a remporté 13 étapes du Tour d'Italie et 6 étapes du Tour de France. Il avait aussi ramené le maillot vert du Tour 1974.

Il était de la génération d'Eddy Merckx avec qui il a couru. Ils ont notamment remporté ensemble plusieurs 6 jours et plusieurs titres de champions d'Europe de l'américaine.