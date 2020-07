L'Euro déplacé à Plouay, une bonne affaire pour Remco Evenepoel, Philippe Gilbert et les Belges ?

L'Union Européenne de Cyclisme a officialisé ce lundi les dates des Championnats d'Europe sur route, qui se dérouleront du 24 au 28 août prochains en France, dans la ville bretonne de Plouay.

Les parcours du contre-la-montre (lundi 24/08) et de la course en ligne chez les hommes (mercredi 26/08) seront dévoilés prochainement, mais on peut déjà supposer qu'ils intégreront plusieurs tronçons de la Bretagne Classic Ouest-France (anciennement connue sous le nom de Grand Prix de Plouay), une course du calendrier World Tour qui se déroulera comme prévu le... mardi 25 août.

En l'espace de 24 heures, certains coureurs, adversaires le mardi, vont donc se retrouver coéquipiers au sein de leur équipe nationale le mercredi. Même s'ils sont "habitués" à défendre les couleurs de leur équipe de marque - leur employeur - et plus occasionnellement celles de leur pays (Mondiaux, Euro, JO...), cela pourrait créer quelques situations assez cocasses... La fracture n'a en tout cas jamais été aussi nette !