L'Etoile de Bessèges en direct, 3e étape : avec l'hommage à Poulidor (LIVE vidéo 14H35)

L'Étoile de Bessèges prendra un ton d'hommage ce vendredi, avec Raymond Poulidor à l'honneur lors de cette troisième étape. Depuis le décès du grand habitué de la course, avant et après sa carrière, les organisateurs ont décidé d'offrir le prix Raymond Poulidor à l'issue du "Circuit de Bessèges", désormais renommé "Souvenir Raymond Polidor".

Pour remporter ce prix, les coureurs devront s'imposer au terme de près de 155 kilomètres avec une arrivée à Bessèges, tout comme le départ. Deux cols de deuxième catégorie, un col de première catégorie et un sprint animeront la journée.

Et nous vous proposons de suivre ces cinq jours de course en direct vidéo ! L'intégralité sur RTBF Auvio, les étapes de samedi et dimanche aussi sur Tipik. Pour bien débuter la saison cycliste à nos côtés.