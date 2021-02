L’Etoile de Bessèges version 2021 se termine par un contre-la-montre individuel ce dimanche ! 10,71 kilomètres à Alès sur un parcours assez plat durant les huit premiers kilomètres, avant de grimper progressivement jusqu’à l’arrivée.

Qui inscrira son nom au palmarès de la course ce dimanche ? Réponse peu avant 17h ! Le Belge Tim Wellens, leader depuis deux jours a toutes les cartes en main pour remporter le classement final.

