L'espoir italien Filippo Conca rejoint Lotto Soudal

L'espoir italien Filippo Conca s'est engagé pour deux ans avec Lotto Soudal, a annoncé la formation World Tour belge lundi. Le coureur italien de 21 ans, 5e du récent Giro espoirs, évolue actuellement dans l'équipe continentale UCI Team Biesse Arvedi .

"Mon but ultime est de gagner une étape dans un grand tour mais ça, ce sera pour plus tard. Je devrai d'abord trouver ma place au sein de l'équipe et aider mes coéquipiers. J'aurai le plaisir de retrouver mon ami et compatriote Stefano Oldani, que je connais depuis de nombreuses années", déclare Filippo Conca (1m90), vainqueur du Giro del Valdarnoet 7e du Tour de la Vallée d'Aoste l'année passée.

"Filippo est plus qu'un bon coureur", explique John Lelangue, manager général de Lotto Soudal. "Il a une mentalité exemplaire et nous croyons en lui. C'est une étape importante, mais nous lui apporterons tout le support nécessaire pour qu'il puisse continuer sa progression. Le futur de notre équipe est au centre de notre attention, c'est pourquoi nous avons recruté quelques jeunes coureurs prometteurs. Nous leur donnerons le temps qu'il faudra, mais nous avons déjà un plan pour eux".