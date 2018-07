L'espoir belge Remco Evenepoel courra avec Quick-Step Floors en 2019

L'équipe Quick-Step Floors comptera un nouveau talent dans son noyau à partir de l'année 2019. L'équipe WorldTour belge a en effet engagé le tout nouveau champion d'Europe juniors Remco Evenepoel. C'est ce qu'a annoncé le jeune talent belge mercredi lors de l'émission 'Vive Le Vélo' sur les ondes de la VRT. Âgé de 18 ans, Evenepoel a signé un contrat de deux saisons avec option pour deux années supplémentaires.

Vainqueur aussi bien de la course en ligne que du contre-la-montre des championnats d'Europe juniors la semaine dernière, Evenepoel aurait dû passer professionnel avec l'équipe américaine Axeon Hagens Berman. Sollicité par d'autres équipes WorldTour, le jeune espoir belge a finalement opté pour l'équipe de Patrick Lefèvre, dominatrice en cette saison 2018 avec 50 succès à son actif.

"Sky est arrivé avec une énorme proposition", a explique Evenepoel. "Mais Quick-Step a tout de suite réagi. Je vois cette équipe comme une famille. Je suis parti avec l'équipe à Calpe en stage cet hiver. J'ai donc déjà eu un premier contact avec ses coureurs. Ils m'ont tout de suite intégré et c'est de cette famille dont je veux faire partie."

Evenepoel a ensuite parlé de ses qualités et de ses ambitions pour le futur. "Je veux devenir un coureur de grands Tours. C'est un rêve de courir les trois grands Tours. On va donc travailler sur mes capacités en montagne et au contre-la-montre. Je dispose aussi de très bonnes capacités de récupération. La route est encore longue mais je suis prêt à travailler dur pour atteindre mes objectifs."