L'Espagnol Igor Merino suspendu après un contrôle anormal

Le coureur cycliste espagnol Igor Merino, 27 ans, fait l'objet d'une suspension provisoire de l'UCI, après qu'une analyse d'un échantillon prélevé le 13 juin dernier a donné un résultat anormal.

Igor Merino a pris part quelques jours plus tard, les 22 et 24 juin, aux championnats espagnols de contre la montre et de course sur route, où il s'est classé respectivement 8e et 22e.

Selon la liste des suspensions provisoires de l'UCI, l'échantillon prélevé le 13 juin a révélé la présence de molécules stimulant la sécrétion d'hormones de croissance, des "GHRP".

L'équipe continentale pro Burgos-BH, qui emploie le coureur, a indiqué jeudi soir l'avoir exclu avec effet immédiat à la suite de la nouvelle de ce contrôle anormal. L'équipe indique qu'elle va faire une enquête interne pour éclaircir la situation, et ré-affirme sa "tolérance zéro" en matière de dopage.